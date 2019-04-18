杜紫宸。（圖／資料照片，陳柏廷攝）

杜紫宸日前在媒體爆料指出，高雄市長韓國瑜在出訪美國之前曾經寫信給國民黨黨主席吳敦義，要求直接徵召他（韓），而不參加初選。韓國瑜在返國後立刻否認，強調「絕無此事」。杜紫宸於傍晚在臉書公開道歉，並且願擔任6個月志工。

中華大學講座教授杜紫宸17日在《雲端最前線》爆料指出，韓國瑜在出訪美國之前曾經寫信給吳敦義，表明不願意參加國民黨初選，要求吳敦義直接徵召他（韓）代表國民黨參加2020年總統大選。

韓國瑜於18日上午返國後，在市府受訪時，再次強調2020不在他的考量內。對於外傳曾經寫信給國民黨主席吳敦義表示希望徵召，韓國瑜再三強調「絕對沒有這件事」，不知道這麼多謠言哪來的。

杜紫宸隨於18日傍晚在臉書公開道歉，他表示，消息當初確實有來源，並非他杜撰。而韓國瑜否認有此事，他尊重，如因此曾造成困擾，在此公開向韓國瑜市長道歉。最後也說，如果韓市長全心投入市政努力，他願意擔任六個月免費志工，對他的故鄕之一（杜表示他是省立高雄中學畢業），略盡綿薄之力。

(中時電子報)