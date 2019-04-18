左營獨居78歲韋姓老婦人日前陳屍在家裡，家屬懷疑死因不單純，報警處理。檢方18日安排複驗，經法醫初步解剖發現，遺體口鼻疑似有出血，可能是外力介入所致。至於是否他殺，要等化驗檢體後認定。

由於命案現場發現玻璃門破裂，且現場遺留空的高粱酒瓶，對於這是否為歹徒闖空門，被老婦人發現，演變成強盜殺人案？檢警對此相當低調，警方說，依據現場跡證，不排除任何的可能性，是否他殺，仍需要更多證據。

警方已經調閱監視器畫面，找尋命案發生前經過案發地點巷弄的人、車，已經著手找可能的嫌疑人，並通知嫌疑人到案說明。

根據遺體的口鼻疑似有出血，檢方認為，不排除可能是外力導致；有可能是兇手用雙手大力摀住老婦人的口鼻所致。但這仍要等待法醫的報告出爐才能進一步認定。

家屬18日也到高雄市殯儀館關心相驗情形，家屬沒有表示意見，只希望媒體多尊重家屬的個人隱私，不要將其住家的地址曝光。

(旺報 )