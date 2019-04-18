已退休的台灣「半導體教父」張忠謀，在過往多次對學生演講的場合中，給的第一條忠告永遠是：「從年輕時就養成一個終生的、健康的生活習慣。」他正是如此奉行，既是體貼愛惜、亦是嚴格控管著自己的身體。

張忠謀數年前曾向《康健》公布了他健康經營管理的5大祕訣：

1.早睡早起、作息規律

每天早上5點半到6點起床；8點半進公司，傍晚6點半到家；晚上10點準備上床，11點入睡。

他二十啷噹少年時，便謹守讓身體穩定運行的節奏，只是作息週期較晚一些；但70歲後，便堅持勵行這個作息表至今。

2.不加班、不應酬

每週不在公司待超過50個小時；每月應酬不超過兩次，每次在一個半小時內結束。

巨蟹座的張忠謀，極享受家的氛圍，24歲進入職場後，便奉行不在公司加班的原則，即使在家持續處理或關心工作相關事務，他認為，家庭場域能使人情緒放鬆，「和待在辦公室裡的緊繃，完全不同的，」也鼓勵台積電員工比照辦理。

他更不喜亞洲商場的應酬文化，商業餐在所難免，若由他做東，6點的晚宴，最後一道甜點一定在7點15分上菜、7點半結束，讓與會者8點半回到家，如此才來得及銜接他固定上床睡覺的時間。

3.持續運動、飲食清淡

一週7天、至少6天，會在跑步機上快走40到45分鐘。公司也擺放跑步機，無論在家、在公司，得空就隨時去「健步做功課」。

飲食除了早上起床後必有的一杯新鮮蔬果汁，午餐是家裡準備好的飯菜，由精通中、法料理的太座張淑芬指導家裡廚師做的「愛心便當」。一般午晚餐維持一魚一肉一菜的簡樸菜色，少油低鹽的調理。

4.閱讀益智、音樂紓壓

在上述如同國民健康署宣導「範本」的作息之外，閱讀音樂配搭法，可算是「張氏獨門配方」。如中醫順天應時、迎隨補洩的原理，張忠謀把閱讀、音樂配合不同時辰的生理和情緒脈動做搭配。

清晨是讀報時間，掌握國內外政經情勢和分析，心思得專注，搭配的是嚴肅且有濃厚宗教味的巴哈音樂；午後近黃昏，感性情緒湧現，讀物是可打開想像空間的名人傳記，再佐以雄壯澎湃的貝多芬，或「美得令我落淚」的普契尼歌劇，爬梳白天糾結的腦力；臨睡前，再以最能平穩神經和心跳的莫扎特、蕭邦，就著文學小品。

音樂和閱讀，像他的心智「排毒法」，一整天的壓力和緊張，一點一滴以文字和音符代謝排放，隔日的精力和專注力再由澄清的起點開始。

5.有系統、有計劃的終生學習

張忠謀不同意「活到老、學到老」，他認為，學習不該是興之所至，而該是有計劃、有系統、有策略的步步為營。遍讀名人傳紀例如邱吉爾、華盛頓，從中分析歸納領導學，做個「組成者」；他引用比他年長兩歲、仍持續研究創作的美國生物學家愛德華．奧斯本．威爾森（Edward Osborne Wilson）所言：「這個世界資訊固然非常多，但終會被資訊組成者宰制，這些人能在對的時間點，歸納整合正確的資訊，批判性地思考，明智地做出重要決定。」是他信奉的終生學習座標。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭檢視張忠謀的「健康經營法」，打了120分的超高分，「策略完整外，能持續執行更屬不易。」每個人健康表現都來自先天的基因與後天的環境互動，「他把先天基因的優勢做了極大的發揮。」

至於獨到的音樂與閱讀益智養生法，陳亮恭也持肯定，這兩者確實能有效陶冶心性與平穩情緒，過去研究發現，音樂鑑賞即便在重度失智的患者都有穩定情緒與重溫記憶的效果，閱讀與知識的追尋對失智預防更是有效。

但他仍善意提醒，近來對高齡者蛋白質攝取量有所提高，飲食需評估整體蛋白質的攝取總量，運動方面，快走是有效的運動方式，但也應兼顧其他肌肉群的阻抗運動。

(中時電子報)