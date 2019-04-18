屏東警車擦撞後翻覆大排 車幾全毀 17:362019/04/18 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警車擦撞貨車後翻覆，所幸員警並無大礙。(林和生翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 翻覆警車及事故車輛已吊離現場，正釐清車禍原因。(林和生翻攝) 屏東縣里港警分局陳姓員警18日下午2時許駕駛巡邏車執行勤務行經高樹鄉泰山村三民路時，意外與曾姓小貨車駕駛發生擦撞，巡邏車當場翻覆一旁大排，所幸員警僅右耳遭玻璃割傷、左腹挫傷，曾男則是胸口挫傷，緊急送往大新醫院治療，皆無生命危險。 警方指出，現場2名駕駛酒測值皆為0，至於事故原因仍待釐清，雙方車輛也已吊離現場。 (中時 ) #員警 #屏東縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸男搶87歲老人反被擒 大爺：我當了43年員警 12:462019/04/15 連署遍地開花 屏議員要韓國瑜選總統 17:452019/04/15 老公車禍慘死 女星現場一看：小三沒穿褲卡他腿中間 11:322019/04/16 蘆竹王陽明涉辱警 警將通知到案 12:132019/04/16 韓流外溢 藍營立委選將群雄並起 16:262019/04/16 31年來全新警察制服換裝 台中員警：期待 19:172019/04/16 韓流外溢屏東 藍立委選將群雄並起 04:102019/04/17 3代警察制服比一比 資深員警愛新制服 10:302019/04/17 屏東第一鮪現身 4／20拍賣 04:092019/04/18 警察換新裝 全國員警6時同步換裝 07:082019/04/18 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 社會 - 中時 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 郭台銘「一週槍決」嗆廢死 她嘆這2人變郭董手下冤魂 - 社會 高雄連鎖家電行 惡性倒閉捲款上億 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。