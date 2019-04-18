翻覆警車及事故車輛已吊離現場，正釐清車禍原因。(林和生翻攝)

屏東縣里港警分局陳姓員警18日下午2時許駕駛巡邏車執行勤務行經高樹鄉泰山村三民路時，意外與曾姓小貨車駕駛發生擦撞，巡邏車當場翻覆一旁大排，所幸員警僅右耳遭玻璃割傷、左腹挫傷，曾男則是胸口挫傷，緊急送往大新醫院治療，皆無生命危險。

警方指出，現場2名駕駛酒測值皆為0，至於事故原因仍待釐清，雙方車輛也已吊離現場。

(中時 )