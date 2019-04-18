張善政表示「乖乖要我出來選」。(翻攝張善正臉書)

郭台銘昨宣布參加國民黨內總統初選震撼政壇。郭更自稱媽祖託夢給他，叫他一定要出來，引網友熱議並玩起「媽祖叫我XXX」的梗，而有意參選的前行政院長張善政，也在臉書表示，雖然媽祖最近出巡很忙，還沒來找我，但「乖乖要我出來選」，讓許多網友笑讚支持。

郭台銘昨宣布投入參選總統初選，並自稱媽祖託夢給他，叫他一定要出來選，不僅投下政壇震撼彈，媽祖託夢的一說也被網友酸爆，認為郭自己想選還牽托媽祖，更玩起「媽祖叫我XXX」的梗。

而有意參選的張善政也在臉書上PO文寫下，「媽祖最近出巡很忙，還沒來找我」，更用工程師信奉的乖乖表示，「但乖乖跟我說，這場選戰理科工程師不能缺席！」，跟風媽祖梗，直指「乖乖要我出來選」，還附上一包草山限定版乖乖。

貼文一出，許多網友紛留言，「基層支持你」、「我喜歡這句話：理工科系的不能缺席」、「怎能沒有你！一直希望你出線全力支持」、「支持支持，到現在說要參選總統的人，都沒聽到像您務實說要怎麼做的，加油！」。

(中時電子報)