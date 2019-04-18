7歲王首承（左）創作「多功能可折疊杯墊」長達2個月，期間失敗多次，還因紙張較厚，不小心剪到手。（王文吉攝）

5歲羅儒悌展示自己創作發明的「多功能可折疊杯墊」，作品還有可愛手繪圖案。（王文吉攝）

6位平均年齡6歲的幼兒園學童創作「多功能可折疊杯墊」，號稱年紀最小的發明家。（王文吉攝）

「多功能可折疊杯墊」兼具手機架功能。（王文吉攝）

「多功能可折疊杯墊」兼具手機架功能。（王文吉攝）

聯合大學工業設計系副教授徐義權，指導6位學童創作「多功能可折疊杯墊」。（王文吉攝）

橢圓形厚卡片能做什麼用呢？台中市私立星光國際幼兒園輔導6位大班孩童創作「多功能可折疊杯墊」，讓杯墊一卡多用，巧手一摺秒變手機座，園方已協助申請發明專利。6位平均年齡6歲的幼童號稱年紀最小的發明家，指導教師並協助報名第118屆法國巴黎國際發明展，將在24日遠赴歐洲參展，成為新台灣之光。

6歲的你，在做什麼呢？王首承、郭昱琪、徐逸翔、游明諭、羅儒悌及林嘉亮等6位幼兒園大班孩童，發現大人喝咖啡時，手機沒地方放，於是開始腦力激盪，利用厚紙杯墊，透過摺痕、切槽、切溝，變身手機支撐架。

「這個可以放水杯，也可以讓手機靠著。」年僅7歲的王首承童言童語介紹自己的小小發明，他說，大人邊喝飲料邊玩手機，兩隻手很忙很累，這張紙卡不只可以放杯子，放手機也不怕跌倒。王首承分享創作過程長達2個月，期間失敗多次，還因紙張較厚，不小心剪到手。

王首承家長黃意閔也表示，兒子對於組裝和解構玩具零件特別有興趣，藉由幾次的培訓，大大地激發出他在發明創作方面的潛能，原以為孩子們只是天馬行空玩一玩，沒想到最後真能跟同學做出便利好用的成品來。

園方與亞洲大學產學營運中心合作，邀請聯合大學工業設計系副教授徐義權，指導小朋友們，從「什麼是發明？」、「如何利用發明讓生活變得更加便利？」開始啟蒙，透過師生互動討論、同儕合作研究，實際動手做出多功能的杯墊，啟發孩子們的好奇心。

(中時 )