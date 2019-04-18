警察制服全面換裝，蘆竹分局小小警察也更新。（甘嘉雯翻攝）

全國各警察機關於18日6時起正式全面換裝新式警察制服，蘆竹分局「小小警察體驗營」也一併換裝迷你新服制，其剪裁與設計，完全仿造新式警察制服等比例縮小縫製，也強調線條俐落與透氣，讓小朋友在穿著進行遊戲當中，也能兼顧美觀與舒適。許多過去曾帶小朋友參加「小小警察體驗營」的家長，也想體驗新式迷你制服，紛紛打了電話向蘆竹分局洽詢下次舉辦活動的時間。

員警余宗豪與4歲男童兩人為父子檔；父親期許將來兒子能跟隨他的腳步，加入警界。兩個世代在照片中時光交錯，大家彷彿已經預先看到未來新世代警察的樣貌與優良傳承。

警方表示，舊式警察制服式樣使用迄今已逾30年，為強化警察服裝功能，提升執勤效能與安全，內政部警政署從2016年4月27日起，著手研修制服改革作業，同年12月26日成立「研修警察制服式樣及應佩帶標識專案小組」，由基層員警、專家及學者等代表共同研修，並委外辦理設計作業，為廣納各方意見，做為推動警察服制改革方向與作法。

前、後召開專案小組會議、外勤警察人員分區座談會及外勤警察人員意見回饋會議等合計48場次，並經測試、檢驗、研討等反覆的步驟程序，製作修正初版樣衣達6個品項、54件，最終在2017年12月22日完成3款男、女樣衣各品項票選定版款。

此次推動警察服制改革，希望在功能上能與時俱進，深具創新警政歷史意義。

(中時 )