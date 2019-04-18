台北市長柯文哲日前被爆出將各自擁有20年經驗的觀傳、文化兩局副局長對調，遭踢爆後又臨時喊卡，北市議會18日舉辦教育委員會第二次會議，數位議員詢問北市府為何任意調動資深事務官？觀傳局長劉奕霆及文化局長蔡宗雄答「市長希望文化、觀光多交流」，多名議員質疑，調職與交流兩者有何關係？北市府絲毫不尊重專業，簡直目無法紀。

觀傳局副局長陳譽馨到任20年，文化局副局長李麗珠也已在文化局任職19年，先前從未踏足對方的專業領域，但陳譽馨到文化局將負責督導文資業務，原督導文資業務的副局長田瑋，則改為負責文化活動業務，外傳柯文哲之所以大費周章調職，正是要把台大不喜歡的田瑋換掉。

更讓外界質疑的是，文化局長蔡宗雄、觀傳局長劉奕霆皆非專業出身，理應有資深副局長從旁協助，此次將兩位副局長互調，讓基層人心惶惶。市議員吳世正說，事務官對於政務的推動、避免首長濫權很重要，任意調動簡直目無法紀，對於田瑋堅守專業，必要時力抗中央、台大，議會也給予肯定。

王鴻薇指出，事務官支撐市府的運作，這兩位副局長在原來的職務已經有相當久的專業跟經驗，對本身業務相當嫻熟，不要因為一些特殊原因，任意破壞文官體制。

市議員秦慧珠也詢問蔡宗雄、劉奕霆，柯文哲無故調動資深副局長，「你們就欣然答應，沒有為你們的下屬說話，甚至不保留優秀資深的下屬在自己麾下？」她直言，蔡、劉對觀光文化的資歷長才不足，兩人根本就不適任，施政報告內容蕭規曹隨，毫無新意，顯然北市文化觀光未來的發展令人憂心。

對此，劉奕霆及蔡宗雄表示，由於人事案目前還在銓敘部審查，所以一切還是要等銓敘部回覆，才知道最後結果如何。李麗珠、陳譽馨及田瑋同樣列席備詢，但三人皆不願多談，僅李麗珠表示，對於文化局業務很熟悉，如果可以，她也希望可以繼續做下去。

(中時 )