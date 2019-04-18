今天（18日）中午1點01分，花蓮發生芮氏規模6.1強震，地牛大翻身，不少藝人也成了受災戶，黃子佼家裡的古董吊燈被地震搖晃倒掉落地，他在臉書發文附圖，透露家裡「吊燈真的掉燈」，祈禱「碎碎平安」、「沒有大災情」，不過他說自己還好，蔡依林的金曲獎座斷掉比較好笑，「祝福她今年金曲獎一個換三個回來！」

黃子佼說，這是他搬到新家以來遇到最大的一次地震，當時他人剛好在18樓住家，正在準備出門，一陣劇烈搖晃，他站不住，只能扶著牆壁看著它搖，就聽到「乓」一聲，房間內的古董燈可能支架比較細，禁不起地震搖晃掉落，他聽到聲音時已經掉在地上，扶都來不及扶，「摔破了很心碎，覺得欲哭無淚，因為找不到一樣的了。且這個燈陪了我十幾年，都在我的床邊，陪我睡覺，每晚最後看到的都是這個燈，它很美，是玻璃做的花朵花瓣，所以碎得非常淒慘」。

他表示，這古董燈是他10多年前在台北東區買的，當時就要6位數價錢，如今燈碎了，對他來說不是錢的問題，而是這個燈就是古董，不可能複製或買到一樣的，這是最讓他覺得心痛的地方。除了吊燈摔破，家裡一堆畫也都歪歪斜斜、公仔們也應聲倒地，只能等晚上下班回家再歸位。

(中時 )