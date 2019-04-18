由經濟部工業局與財團法人資訊策進會共同主辦的「智慧家庭與創新應用」交流座談18日在台北南港展覽館舉行，邀請資策會產業情報研究所資深研究員林信亨，從2019美國消費電子展看智慧家庭發展趨勢，以及邀請台灣大學人工智慧與機器人研究中心傅立成主任，就AIoT在智慧居家環境中健康照護的應用進行演說。

資策會產業情報研究所資深研究員林信亨指出，智慧管家的角色逐漸被語音助理取代，廠商也轉往情感陪伴訴求，未來家用機器人的發展仍面臨許多挑戰。

台灣大學人工智慧與機器人研究中心傅立成主任指出，台灣高齡化社會來臨，健康照護相關的研究必須加速，透過IoT與ＡＩ科技的整合發展，可以幫助更多長者與家屬，減輕長照壓力。

智慧家庭實驗室創辦人林祐祺也指出智慧家庭的許多挑戰與轉機，除了人機介面的設計的整合，產品價格，解除安全性與隱私疑慮，市場通路等都是推展智慧家庭市場的重要關鍵。

(中時 )