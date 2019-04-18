外籍移工房內的改造手槍。圖二（魏景瀚翻攝）

台中市龍井區有多名外籍移工在夜間喧鬧，經住戶檢舉，移民署南區事務大隊台南市專勤隊會同台中市專勤隊、台南憲兵隊及市警佳里分局聯手破獲。起獲毒品數包及槍彈。房內的9名外籍移工中，有3名越南籍男子與1名印尼籍男子，經尿液初步檢驗有毒品反應，分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，並移送台中地方檢察署。

日前台中市龍井區某處鐵皮搭建雅房，經常有人在夜間開趴狂歡，經台南市專勤隊勘查，確有多名外籍移工出入。盤查時，1名越南籍移工慌張地將口袋中的菸盒丟出，引起查緝人員注意，發現菸盒中有10餘包重4.65公克的第2級毒品安非他命。房內另兩名越南籍移工跳窗逃竄卻毒品藥性發作，癱軟在稻田及馬路旁，也束手就擒。

房內一共查緝出2組毒品吸食器、10餘包毛重8.84公克的安非他命、87小包毛重53.1公克混合式第三級毒品愷他命、90手槍子彈及CO2仿造克拉克手槍。

在工廠工作的24歲阮姓主嫌，供稱槍彈及毒品均為他一人所有，平時販毒給同鄉，以牟取暴利。台中地方檢察署偵訊後認為阮姓主嫌情節重大，向台中地方法院聲請羈押獲准。另外的23歲阮嫌、22歲范嫌及1名觀光來台的印尼籍嫌犯，則依違反毒品危害防制條例移送。其他5名印尼籍失聯移工，檢測無毒品反應後，送往收容所及遣返回國。

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(中時 )