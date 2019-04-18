台灣近年吹起一股學習木工風氣，15年前在台南率先開設的魯班學堂，是體制外的木工教育學習場域，培育無數木工人，圖為親子一起體驗木工學習。（曹婷婷攝）

2004年開設的魯班學堂，致力推動榫卯技藝，希冀讓傳統的木工藝不間斷，推動體制外的木工教育，建構木工學習的分享平台，當年創設是南台灣第一間體制外木工教育學苑，15年來，不只帶動民間一股學木工風氣，學員遍布兩岸三地不同領域，培育數千名木工人，不乏教授、醫生業餘習藝，勾起木工魂，也有人找到第二專長創業。

魯班學堂為在地耕耘一甲子的永興家具一手創立，初衷就是希望傳承榫卯工藝，不過，草創時期非常克難，第一年只招到2個學生，如今則是班班一招生就額滿，觸角甚至延伸到大陸，陸續於浙江、上海開班授課，造就不少設計師、木作匠師，將台灣木工精神薪火相傳至兩岸。

學員陳聖傑是一位國中自然科老師，目前已經上課7學期，親手為女兒打造一台木製糖果機，手藝精湛。他說，當初是抱著希望帶學生實際體驗木工，觸發學生學習新事物的興趣，後來自己報名魯班學堂，從此愛上木工。

上班族薛先生是周日班學員，只能利用假日上課，他說，剛開始學習木工的生活，從中獲得自我審視的契機，尤其，透過鑿鉋過程，化為成就與幸福，成為人生下一階段的可能，他打趣，儘管還沒退休，但已經開始計畫未來想要過什麼樣的人生，「我應該早一點退休，把精力投入木工。」

魯班學堂學員來自各行各業、各年齡層，每人學習木工初衷不同，但都一圓創作之夢。魯班學堂15周年，即日起至28日於永康社教中心展出《致心流》師生聯展，展出28位師生47件作品，從大件桌櫃到椅凳小品、再從實木家具延伸加入生漆、雕刻、車床、編織，呈現木工最美的姿態。

(中時 )