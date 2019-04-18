「送舊鞋到非洲」愛心活動近幾年在台灣掀起一股風潮，吸引許多民眾捐贈愛心，但鞋子也能送新的！逢甲大學為關懷弱勢偏鄉民眾、協助解決社會問題，日前舉辦「買一雙、送一雙」的鞋子義賣活動，限量100雙且開賣即秒殺，校方決定暑假將鞋子送到台灣偏鄉與東南亞地區，幫助需要的人。

這項「買一雙、送一雙」義賣活動日前在校內展開，逢甲大學表示，因學校設置有「鞋業學程」中心、專門培育鞋業相關人才，日前研發出新鞋款，決定藉此幫助社會，在校內展開義賣，只要師生購買一雙鞋子、就會送一雙鞋給需要的人，獲得熱烈響應。

逢甲大學創新學院院長翟本瑞指出，公益構想來自於去年與經濟系校友、企業鎰呈行的交流，其生產高級工業用布給多家鞋業大廠，且每年加值運用餘料，便決定將鞋業學程中心研發的新鞋款、邀企業提供餘料並協助製作，以義賣方式銷售，創造三贏。

公益鞋的銷售情況大獲好評，校方將於暑假將100雙鞋分別贈送到偏鄉地區或東南亞國家。逢甲大學校長李秉乾表示，學校藉由台灣自製鞋款在海內外做公益，落實CDIO精神，也符合循環經濟概念。

(中時 )