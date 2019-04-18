孟耿如18日出席義大利皮件品牌Gianni Chiarini誠品信義店開幕活動，歷經上月弟弟驟逝的她，剪了一頭短髮，身形看起來消瘦不少。她透露家人一切都好，「還在慢慢恢復當中」，也說：「其實不要特別安慰我，提到了就還是會很難過，希望大家都裝沒事，因為一安慰反而...好好工作對我來說就是最棒的安慰。」她原本預計明年結婚，表示並未與未婚夫黃子佼談論是否延期。

她表示媽媽最近忙著做母親節蛋糕的訂單，家人的心情都正在調適中，6月會一起去家族旅行散心。她也感謝黃子佼是很好的陪伴與傾聽者，讓她想發脾氣就發脾氣，想大哭就大哭，想安靜就安靜。她目前在完成弟弟生前未完成的畫作，認為在作畫的過程中可以感受到弟弟就在身旁，想像兩人一起完成，過程很甜蜜。

孟耿如特別推薦Gianni Chiarini的Elettra PVC醫生包，透明設計相當特別。她也很喜歡綠色的Fiorenza草編水桶包，感覺很實用又適合度假。Gianni Chiarini創立於2000年，擅長簡約又具有流行感的設計，以及傳統佛羅倫斯皮革技藝，不到20年就在全球拓展超過1500個銷售據點，目前台灣有台北的SOGO復興館、誠品信義店，以及高雄漢神共3個櫃點。

(中時 )