近日大雨將路面絕緣油油漬與垃圾沖入溪流。（巫靜婷翻攝）

番仔寮溪遭油類汙染，油花漂浮水面，傳來陣陣油臭味。（巫靜婷翻攝）

絕緣油因雨水沖刷流入排水溝，水面浮著一層油花。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣通霄鎮1間煉鋼廠驚傳漏油，油類因大雨沖刷流進廠外排水溝，沿著水勢流入番仔寮溪汙染附近農業灌溉水源，經農民通報民意代表，會同廠方與環保局稽查人員現勘，確認滲漏油品為廠內變壓器的絕緣油，環保局要求廠方限期改善，不排除開罰。

番仔寮溪遭油類與垃圾汙染，不時傳來陣陣油臭味，17日清晨5點多，附近農民準備取水灌溉時，赫然發現水面浮著薄薄一層油花，緊急通報里長和鎮民代表處理，鎮代曾榮民表示，五北里溪流頻遭附近工廠漏油汙染，農民只要看見水有異樣就相當緊張，旋即請環保局現勘釐清。

環保局表示，外漏的油出自附近1家煉鋼廠，廠內變壓器的絕緣油因故外漏，依汙染情形判斷，油類滲漏量並不多，應是地面殘留的油汙遭近日大雨沖刷流入排水溝，順著水勢汙染溪水，已通知廠方限期改善，並要求施行環境補救措施，19日複檢，不排除依《水汙法》開罰3萬至30萬元罰鍰。

廠方喊冤，油品會外漏是因14日凌晨，有小偷潛入廠區剪破油管偷取變壓器內的銅板，廠方人員當時已報警，並處理外漏油品與破損管線，事隔多天，流入溪水的絕緣油非直接從廠內流出，而是小偷運輸銅板時在廠外留下的油汙，目前積極用攔油索、吸油棉處理受汙染區域，還給農民乾淨水源。

(中時 )