陳淑華抨擊缺乏願景及政策走向、施政作為毫無節奏，根本是空包彈。（陳世宗攝）

國民黨籍市議員會中要求民進黨「民生放第一、政治擺旁邊！」（陳世宗攝）

台中市議會18日召開定期會，由市長盧秀燕進行施政總報告。盧秀燕指出，她以「陽光政治、空氣環保及活水經濟」作為施政主軸，這幾個月市府團隊施政，有創新也有延續，希望透過穩健的市政推動，帶給台中務實改變，致力把大台中打造成美好又富強的城市。

民進黨市議員謝明源、陳淑華、曾朝榮、李天生、張家銨等人，抨擊盧市府「前店後廠自由港」只是換個名稱，沒有新思維，完全缺乏核心政策理念；台中市缺乏願景及政策走向、施政作為毫無節奏，對台中市未來4年深表憂心，恐將在區域競爭中嚴重落後。

賴佳微表示，盧市長施政報告中，肉品市場遷建因烏日交通便利而中斷，根本不合理，反駁哪個市場不需要交通便捷？詢問各局處首長施政目標，全都得到模糊、籠統答案，整份施政報告就像林佳龍市長的成果發表。

國民黨籍市議員會中要求民生放第一、政治擺旁邊！楊正中說，中市債台高築，林佳龍執政4年舉債額度104年208億、105年213億、106年216億、107年224億、108年164億共累計1028億，將達舉債天花板，盧市長可用舉債空間僅剩80餘億。

捷運綠線通車在即，楊正中說，這將是賠錢的夢魘開始，市長既然自稱媽媽市長就要精打細算。李榮鴻說，花博在前市長林佳龍上任大幅變更設計，把主展場一分為三；老人健保補助也是林佳龍上任後把老人健保補助刪掉，該道歉的是林佳龍、不是盧秀燕

盧秀燕指出，有些議員質疑她施政報告了無新意，但恢復老人健保補助、太平捷運都在她上任後提出新的作法；這幾個月市府團隊施政，有創新、也有延續，希望透過穩健的市政推動帶給台中市務實的改變。

(中時 )