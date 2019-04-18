桃園客家桐花祭於高鐵桃園站設置桐花裝置藝術。(呂筱蟬攝)

桃園客家桐花祭18日開幕，桃園市長鄭文燦、客家事務局長何明光、高鐵桃園站長王稔慈，共同於高鐵桃園站區，啟動「花現秘境」桐花裝置藝術，是全台唯一結合定目劇的大型桐花裝置藝術，整點時分會隨桐花音樂精緻展演，讓造訪桃園旅客有耳目一新感受。

鄭文燦表示，桐花祭是桃園每年度文化盛事，今年在高鐵桃園站設裝置藝術，讓遊客感受浪漫的桐花氣氛，也能在此查詢桃園客家桐花祭活動相關資訊。桐花祭以「花現秘境」為主軸，舉辦「桐花野餐派對」、「歌唱及唸謠大賽」、「客語舞台音樂劇」，並結合社團在各區賞桐古道與秘境辦理踏青健行活動，邀請在地100間商家推出桐花祭限定優惠。

2019桃園客家桐花祭自4月18日至5月19日，桐花野餐派對將於28日登場，19日上午10點於活動官網開放報名。5月4日及5日於中原大學音樂廳舉辦桐花歌唱及唸謠大賽；4月28日及5月11日分別於桃園市客家文化館演藝廳及龍潭武德殿舉辦客語舞台音樂劇「頑皮孫悟空」。

(中時 )