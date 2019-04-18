以小麥、石蚵為素材的創意產品，將為活動帶來精采和驚喜。（李金生攝）

小麥、草莓和黑糖等多種口味的小發糕，也將在活動現場亮相。（李金生攝）

走進古寧頭廣闊的麥田，讓人心曠神怡。（李金生攝）

古寧頭的遼闊蚵田，已有600多年歷史，「築海為田」景致饒富濱海風情。（李金生攝）

「千人剖蚵」是年度活動的重頭戲，目前正加緊進行準備作業。（李金生攝）

金門最具地方產業特色的「金寧鄉石蚵小麥文化季」20日起連2天在古寧頭登場，重頭戲「千人剖蚵」吸引民眾相揪參加外，以小麥、石蚵為素材的百樣創意產品也將帶來精采和驚喜。鄉長楊忠俊強調，其中多種有強烈地方場域特色的伴手禮，未來將在結合廠商包裝行銷下，成為聚落社區活動中心「柑仔店」的主力商品。

這項將在林厝和平紀念園區登場的活動，在「一鄉一特色、一村一特產」的原則下，全面鎖定復古產業、社區產業2大目標，期待在運用小麥和石蚵等地方特產，開發多種創意產品下，達到「人進來、賺到錢」活絡地方產業的目標，讓做為農業鄉的金寧地區整個動起來，而不再只是熱鬧2天後，就靜悄悄的煙火活動。

以「蚵出金寧、麥向幸福」為主題的活動，今年推出麥香麵線、蠔香麵線、滸苔麵線、香菇麵線、黃金泡菜（大白菜、蘿蔔、高麗菜）、麥香貢糖、黑金蘿蔔乾、一條根酸白菜、益生菌酸白菜、鹿茸酸白菜、雪裡紅、麥香鴛鴦酥、一條根紫雲膏、一條根左手香（艾草）膏、滸苔蛋捲，還有最受愛美女性歡迎的海藻面膜等系列產品。

現場另有DIY體驗活動，包括小麥巧克力、貢糖雪Q餅、金寧鄉特色明信片、夢幻飲品、牛軋糖、麻油麵線煎餅、棒棒糖、創意蛋糕及風味小麥芝麻花生麻糬、寒天小麥水果果凍、麻油豆腐乳、麥香蛋捲、小麥糕、嬰仔草果凍、左手香香皂、香茅精油提煉、一條根紫雲膏、小麥禮餅、麥香QQ球、麥香紅龜糕、鑽石馬賽克貼圖、不織布盆栽製作等20餘項。

鄉長楊忠俊表示，這些特色、創意產品將在產業再造的理念下，結合廠商進一步優質化和包裝行銷，成為未來在各社區活動中心輔導成立「柑仔店」的主力伴手禮，消費群則鎖定觀光客和本地鄉親，盈餘將做為社區共餐經費來源。

連日來，做為「千人剖蚵」活動主場的古寧頭北山海岸，已加快各項準備作業，鄉公所期待結合田園風光和濱海美景，以及金寧鄉豐富的生態資源，帶給鄉親和遊客一個難忘的假期，也在地方產業活化運用下，讓社區永續發展長長久久。

(中時 )