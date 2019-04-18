新北市議員陳儀君接獲民眾投訴，新店客運849路線公車方向燈的蜂鳴器警示聲音頻太過尖銳，18日舉行協調會邀集相關單位出席，共商解決之道。（葉書宏翻攝）

新北市議員陳儀君接獲民眾投訴，新店客運849路線公車方向燈的蜂鳴器警示聲音頻太過尖銳，18日舉行協調會邀集相關單位出席，共商解決之道。（葉書宏翻攝）

新北市議員陳儀君接獲民眾投訴，新店客運849路線公車行經新烏路民壯亭站牌時，方向燈的蜂鳴器警示聲音頻太過尖銳，嚴重影相當地住戶精神狀況，陳儀君18日舉行協調會邀集相關單位出席，共商解決之道。

附近居民表示，公車轉彎警示燈噪音不間斷干擾，每日自上午6時至下午11時，以約每7分鐘一次頻率行經，已造成全家人身心極度疲憊，甚至出現憂鬱恐慌的症狀，查詢環保署關於「車輛噪音檢舉」，警示蜂鳴器不在噪音管制範圍。

陳儀君於當地召開協調會，邀請新北市政府交通局、環保局、新店客運業者以及當地屈尺里唐里長等相關單位出席，現場請環保局實測蜂鳴器為75至80分貝。

交通局表示，自接獲陳情反應之後，已經儘速於法令合理規範內請新店客運將蜂鳴器分貝調降，原先近90分貝，會將彙整的意見做成紀錄，行文給交通部路政司，請中央研議有關噪音及轉彎警示器等法規衝突面的調整可行性。

環保局表示，有關蜂鳴器分貝並不在環保噪音的法令管制規範內，之後將請中央研議將車輛警示聲音納入噪音管制的相關規範。

陳儀君表示，民眾已經居住近4年，因更換新巴士導致民眾精神困擾，相關局處應將建議全數反映至中央，調整法規適時適地可行性，建議將蜂鳴器於清晨、晚上較寧靜的時段能降至60分貝左右，並且研擬調整音頻的可行性，才不會擾亂居民安寧。

(中時 )