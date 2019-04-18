公館鄉藝術文化節「千人彩陶樂」活動廣受好評，成功報名參加可獲多項好禮。（何冠嫻攝）

苗栗公館鄉為陶的故鄉，擁有豐厚陶產業歷史，年度藝術文化節活動將於5月4、5日登場，結合陶瓷產業與客家元素，發揚在地客庄風情與陶甕之美。

苗栗公館鄉早期成為台灣陶瓷工業重鎮，為發揚在地文化，公館鄉公所規畫年度指標性盛會「公館鄉藝術文化節」，連年舉辦大獲民眾好評，今年邁入第4年，將於5月4、5日在苗栗特色館登場，邀請各地遊客體驗屬於公館的獨特客庄風情。

18日苗栗縣長徐耀昌、中油探採事業部副執行長范振暉、公館鄉長曾美露、縣府文觀局長林彥甫等人，一同彩繪陶瓷貓頭鷹筆筒，為公館藝術文化節揭開活動序幕，邀請各地民眾熱情參與，深入體驗在地人文風情。

曾美露說明，5月4日登場的「千人彩陶樂」將於4月22日上午10點開始受理網路報名，額滿為止，另於5月5日規畫的「客語歌唱大賽」，預計4月19日上午10點受理網路報名，參與民眾還可獲多項精美好禮與大獎。報名及相關資訊可至公館鄉公所網站、活動網站http：／／dcd.sytes.net／G2019／查詢，或撥打電話037-222210轉162洽詢。

一連2天的公館鄉藝術文化節活動，除了有農村市集、柴燒陶土樂作品展及表演節目，5月4日還有垓秧擔、滾鐵圈、跌聖筊、木棍運球等客家傳統技藝趣味競賽，5月5日晚間還有燦爛群星耀公館晚會，安排精彩舞蹈、模式等表演以及大獎豐富的摸彩活動，讓各地遊客深入體驗在地的特色風情，打造最熱情的客庄之夜，。

(中時 )