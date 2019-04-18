桃園市楊梅區公所第二期主體工程18日開工，主軸將進行楊梅區公所行政大樓主體工程，市府協調拆遷臨接台1線的房屋及加油站，讓新行政大樓兩面臨路，並與財政部國有財產署協調同意無償撥用土地，讓楊梅新行政大樓原地重建。

舊楊梅區公所位置鄰近楊梅老街、市場、楊梅火車站等，使用逾60年，空間、停車位均不敷需求，又有耐震疑慮，市府決定原地重建，第一期工程進行舊楊梅區公所的拆除以及整地已完成，未來二期工程新大樓為地下3層、地上6層建築物，工程總經費約7億6260萬元，預計2021年6月完工。

市長鄭文燦表示，新楊梅區行政大樓以智慧綠建築規畫，以大面積的開窗、立面垂直遮陽板、格柵等創造自然通風、柔和光線的環境，更舒適、更節能，也保留建築物北側和西側外部空間，做為市民的活動廣場，可辦理戶外展演、市集等多元活動。地下3層樓為停車場、機房及倉庫，規畫267輛汽車位、146個機車位，1至4樓為辦公及洽公空間，5樓為會議室及可容納600人的活動中心；頂樓為空中花園讓民眾休憩使用。

(中時 )