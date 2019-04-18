飛人集社劇團製作的《黑色微光》，邀請國際知名的美國光影藝術家賴瑞．李德（Larry Reed），以「電影式光影」的手法結合偶戲，敘述一個躲在幻想世界裡的小男孩克服傷痛、面對現實的故事，將在台中國家歌劇院登場。曾觀賞排練的歌劇院副總監汪虹18日表示，用溫暖的形式呈現社會議題，雖然看似沉重的情節，卻令人感受到曙光就在前方。

創立15年的飛人集社劇團，「飛人」取其諧音「非人=偶」，多次獲台新藝術獎提名，並受邀至北京、荷蘭、法國、新加坡、西班牙、日本等各地藝術節演出。《黑色微光》的創作靈感來自一則社會暴力悲劇報導，1名小男孩因父母吵架被獨自留下，他封閉自我活在幻想世界，面對傷痛、處理傷痛，最後放下傷痛的故事，劇團在創作過程還特別諮詢社工師與兒童心理專家，以求劇情安排合理到位。

《黑色微光》邀請美國光影藝術家賴瑞．李德，以獨特的「電影式光影劇場」手法結合皮影戲、當代電影及劇場技術，製造出遠景、中景、近景、特寫及淡入淡出等電影運鏡效果，舞台上人偶交疊、光影變化，充滿了奇想詩意。

「希望帶給社會一些安慰和心理支持，讓來看戲的親子，有機會開啟討論空間」導演石佩玉18日在演出記者會中表示，這樣的事件不應該只有新聞的報導，希望透過藝術轉化，將事件能讓更多人理解及感受。

(中時 )