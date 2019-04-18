外木山驚見浮屍 疑失蹤小黃司機 17:332019/04/18 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外木山驚見浮屍。（基隆市議員楊石城提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市外木山一處停車場，靠近協和電廠一帶的沿岸，今（18）日下午4時許驚見一具40、50歲的男性浮屍，民眾見狀後通報海巡隊，海巡人員立即到場處理，基隆市議員楊石城也火速到現場，發現浮屍沒有辨識身分的物證，但疑似是失蹤2天的計程車司機，現場已拉上封鎖線，身分尚待警方調查。 外木山驚見浮屍。（基隆市議員楊石城提供） 外木山驚見浮屍。（基隆市議員楊石城提供） (中時 ) #浮屍 #基隆市 #現場 #身分 #外木山 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍營基隆立委初選提名延後？黃希賢：未收到公文 16:312019/04/14 韓國瑜獲頒榮譽市民 前議長：下次以總統身分來 10:532019/04/15 竹市軍人眷屬身分補給證主題展 台灣懷舊記憶之旅 15:422019/04/15 她舉起110公斤槓鈴 驚見「折筷」畫面 15:512019/04/15 謊報舊身分證字號 通緝犯狂奔百米遭逮 19:332019/04/15 美議員約下次以總統身分再來 04:102019/04/16 詹婷怡卸NCC主委後 公開場合輕鬆玩自拍 16:562019/04/16 2％印度人掏錢買MIT 台灣就很補 04:102019/04/18 基隆市民買電動機車 每輛最高補助1萬8500元 12:042019/04/18 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 社會 - 中時 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 郭台銘「一週槍決」嗆廢死 她嘆這2人變郭董手下冤魂 - 社會 高雄連鎖家電行 惡性倒閉捲款上億 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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