基隆市外木山一處停車場，靠近協和電廠一帶的沿岸，今（18）日下午4時許驚見一具40、50歲的男性浮屍，民眾見狀後通報海巡隊，海巡人員立即到場處理，基隆市議員楊石城也火速到現場，發現浮屍沒有辨識身分的物證，但疑似是失蹤2天的計程車司機，現場已拉上封鎖線，身分尚待警方調查。

外木山驚見浮屍。（基隆市議員楊石城提供）

外木山驚見浮屍。（基隆市議員楊石城提供）

(中時 )