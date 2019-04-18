文創講堂跳脫制式化上課方式，以議題分享、討論為主軸，提供夥伴分享交流的平台。（文觀局提供）

文創講堂跳脫制式化上課方式，以議題分享、討論為主軸，提供夥伴分享交流的平台。（文觀局提供）

文創講堂透過實務分享，師資陪伴、夥伴媒合，讓社區營造不再單打獨鬥，草根運動更有力量和創意。（文觀局提供）

苗栗縣文觀局為促進在地發展、推動社區總體營造，向文化部爭取639萬經費，辦理108年度苗縣社區營造及村落文化發展計畫，在城市規畫館2樓成立「社區營造推動辦公室」作為社造工作推動的新據點，4月正式啟用並辦理文創講堂，將有抱負的社區夥伴串連在一起。

文觀局指出，社造辦公室以一種CO－WORKING SPACE方式提供社造夥伴使用，總空間約20坪，免費提供社區營造團隊使用，只要是討論與社造相關的議題，或從事社造的夥伴皆可來電申請，文觀局社造團隊將進行篩選，採預約管理。

另在4月與6月舉辦「文創講堂」，為期半年共計14堂課，每梯次招收30人，內容涵蓋空間活化、農村再生、文化創意、生活系列和資源整合等主題，跳脫制式化上課方式，以議題分享、討論為主軸，提供夥伴分享交流的平台，進而發展地方創生，為苗縣社區營造注入年輕力量。

局長林彥甫表示，社造辦公室不僅為公部門與在地社區的交流平台，更透過輔導團夥伴的駐點，提供社區相關資訊及諮詢服務，成為夥伴們的社造小天地。文創講堂透過實務分享，師資陪伴、夥伴媒合，讓社區營造不再單打獨鬥，草根運動更有力量和創意。

文化產業科長何文琪指出，文創講堂第一梯次已開課，獲得不錯迴響，第二梯次6月3日開放報名，課程免費，但報名時須繳交500元保證金；社造辦公室為各項活動、課程的辦理空間，每周五下午1點至5點固定為諮詢時間，亦可申請為社區討論空間，採預約制，諮詢專線0905－880067巫小姐。

(中時 )