嘉義大學管理學院長李鴻文（左一）等嘉大團隊前往球場。（嘉義大學提供）

嘉義大學18日至19日2天在嘉義棕梠湖高爾夫球場，舉辦2019全國EMBA高爾夫球聯誼賽，有38所大學院校504名選手參賽，創下16屆賽會以來最多校最多人參賽的紀錄，一桿進洞獎是賓士轎車，旺旺友聯產險也在活動中揪選手捐款做公益。

嘉大校長艾群表示，今年欣逢國立嘉義大學創校百年，嘉大是臺灣高等教育整合成功的首例與典範，也是雲嘉南地區最具歷史與規模的綜合大學，2019全國EMBA高爾夫球聯誼賽是嘉大百年校慶第一項大型戶外活動，歡迎全國EMBA菁英齊聚以球會友。

嘉義大學歡迎來自全國各地的高手享受揮桿的樂趣，一桿進洞把Benz開回家，也能飽覽嘉義的美景，品嚐特色小吃。

旺旺友聯產險公司配合揮桿行善，選擇棕梠湖球場第14洞，參加選手捐款200元，如一桿on上果嶺，旺旺友聯贈送Titliest球一條，2天賽事結束後，旺旺友聯再提供捐款箱中相同金額，共同捐給公益團體行善。

(中時 )