◎花蓮6.1地震今年最大 氣象局：恐有規模5餘震

花蓮今（18）日下午1時01分發生一起芮氏規模6.1的地震，位置在秀林鄉、深度18.8公里。最大震度秀林鄉銅門村達到7級，花蓮市、南投縣合歡山、宜蘭縣澳花、台中市梨山、新北市五分山都是5級。新北市、台北市等地4級，屏東、台東、台南都是1級，全台有感。這也是今年第1起規模6的地震，氣象局提醒，未來1周不排除發生規模5以上的餘震。

◎郭台銘選總統 許信良憂台灣掀階級之爭

鴻海董事長郭台銘昨宣布參加國民黨總統初選；前民進黨主席許信良今受訪表示，郭台銘如果選，台灣就會變成「階級之爭」。

◎北韓試射新型戰術武器 川金2會破裂後頭一遭

據北韓官媒朝中社18日報導，該國國防科學院17日成功試射了一款新型戰術制導武器，領導人金正恩到場參監察並指導。這是今年2月第二次美朝峰會（川金會）不歡而散後，北韓首次公開進行武器測試。專家推測該款新型武器可能是短程巡弋飛彈。分析認為，北韓進行戰術而非戰略武器試驗，或意在釋放「低強度」訊息牽制美國。

◎丁噹37歲許願脫單 上海迪士尼歡度「花火生日」

丁噹近日在上海宣傳新專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，17日是她37歲生日，當地媒體紛紛為她準備生日驚喜，一天四連續送上生日蛋糕，讓丁噹陷入「甜蜜陷阱」，即便熱量爆表仍來者不拒，不願辜負大家好意；此外，一對因欣賞丁噹演唱會而結緣的情侶也獻上祝福，「希望新的一年能找到陪妳度過接下來日子的人」。

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