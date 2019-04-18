美時代周刊公布2019全球百大影響力人物

美國《時代》週刊17日公佈2019年全球一百位最有影響力人物名單，不出人意料，美國總統川普、教宗方濟各、中國國家主席習近平皆入榜。中國大陸知名人士入榜的還意外地包括正被美國政府抵制的華為公司創始人任正非，以及因對嬰兒進行基因編輯的大陸生物學者賀建奎。

據《美國之音》報導，《時代》全球影響力百大名單共分5個類別，分別是先鋒、領袖、時代偶像、藝術家和業界泰斗。其中領袖類別除美中兩國領導人與教宗之外，剛剛再次贏得以色列總理大選的內坦亞胡、紐西蘭女總理傑辛達．阿爾登(Jacinda Ardern)等世界領導人都榜上有名。

許多美國政界人士也獲入榜領袖類，包括眾議院議長南．佩洛西(Nancy Pelosi)和參議院多數黨領袖米奇．麥康奈爾(Addison Mitchell "Mitch" McConnell, Jr)，最新的最高法院大法官布雷特．卡瓦諾(Brett Michael Kavanaugh)和剛剛完成「通俄門」調查的特別檢察官羅伯特．穆勒(Robert Mueller)雙雙入選。美國著名社會運動人士、新任眾議員亞歷山迪亞．奧凱西歐．科提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)也在百大之列。

先鋒類別中有一位極具爭議性的中國人入選，他是對嬰兒胚胎進行基因編輯引發震撼的中國大陸科學家賀建奎。周刊引述生物醫學界對他的評價是：「他對中國女孩身上不計後果的實驗不僅破壞了科學、醫學和道德的規範，而且在醫學上也沒有必要，...後人會記得這可能是歷史上對科學工具最令人震驚的誤用。」此類還有一位亞裔人士，她是加拿大籍韓裔演員吳珊卓，今年獲得了金球獎最佳女主角，也是首位主持金球獎頒獎典禮的亞裔主持人。

藝術家的類別中，包括在《權力的遊戲》中表現出色的艾米莉亞．克拉克(Emilia Clarke)，入選此類別中唯一亞洲人是韓國男團BTS。

偶像類別中則包括美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬與Lady Gaga和泰勒．斯威夫特(Taylor Swift)。

業界泰斗類別則有令美媒意外的人物入榜，他是目前正在美國遭抵制的大陸華為公司創始人任正非，《時代週刊》記者對他的評論是「他現在所擁有的影響力意味著沒有任何一個強國（strong power）可以忽視華為。」此外，業界泰斗還包括美國NBA球員勒布朗．詹姆斯(LeBron James)、高爾夫球員老虎伍茲(Tiger Woods)和臉書CEO馬克．祖克伯(Mark Zuckerberg)。

(中時電子報)