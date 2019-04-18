魚藤坪遊客中心將為遊客提供完整旅遊資訊。（何冠嫻翻攝）

三義鄉擁有歷史豐富的鐵道文化，去年引進的鐵道自行車後，成功提升在地觀光產業，苗栗縣政府以「魅力世遺‧國際慢城」爭取經費改善舊山線硬體建設與觀光環境，優化勝興車站周邊的觀光環境設施及翻新魚藤坪遊憩區塊，提高觀光品質。

苗栗縣政府爭取跨域亮點計畫3億元經費，其中撥用1億7300萬元，進行舊山線改造工程，規畫舊山線軌道勝興站至魚藤坪站間3.6公里沿線範圍，以維護舊山線歷史文化氛圍及在地特色風貌原則，提升舊勝興車站老街區與龍騰斷橋的魚藤坪區景觀設備，工程已於今年3月中旬完工。

除了在勝興車站老街區設置與鐵道紋理近似之人行步道、二號百年隧道增添燈光照明設施，增添安全性；另在魚藤坪地區新建遊客服務中心、鐵道活動廣場整修、停車場改善、鐵道慢食館等，為魚藤坪遊憩區帶來新的面貌與觀光機能性。

縣府文化觀光局觀光發展科長古鎮維表示，除完整保存三義舊山線歷史與景觀外，魚騰坪遊客服務中心的建置，配合將正式營運的RailBike鐵道自行車，為遊客提供完善旅遊諮詢服務，另也重建鐵道慢食館，打造更安全、完善的空間陳列在地優質農產品，創造旅遊商機。

(中時 )