大陸鄭州商貿管理學院副校長張軍才（左）率團到雲林縣大成商工參訪，在大成廣告設計科學生的引導下，體驗手拉坏。（許素惠攝）

大陸鄭州商貿管理學院教育參訪雲林縣大成商工，大成商工學生為來訪老師彩繪手部。（許素惠攝）

大陸河南省鄭州市商貿管理學院副校長張軍才18日下午率團訪問雲林縣虎尾大成商工，聽完校長鄒紹騰等人簡報，指兩岸技職教育有許多共通點，希望多交流相互汲取優點，為了配合2025年成為製造強國政策，大陸舉國學校都在為強化培育高端人才奠定基礎。

鄒紹騰今年2月接任大成商工校長，在過去亮麗的辦學及得獎基礎下，以品格、技藝及國際化教育為未來主軸，希望師生都存好心、說好話、做好事、讀好書、睡好覺，俾讓學習正常化、品格優質化、技藝純熟化、學習系統效率化。

鄒紹騰引領張軍才一行10餘教師參觀美容科沙龍，女老師看到學生手上閃亮彩繪，興致勃勃地嘗試初體驗。接著又參觀廣告設計科鐳射雕刻及陶藝教室，體驗手拉坏，並刻寫下有自己名字的專屬陶杯。

鄒紹騰指出，台灣技職教育為台灣的經濟發展建立深厚的基礎，也為產業及社會培育了無數優秀人才，雙方可以積極交流，提升教學與研究水準，共創優質教育願景。

張軍才表示，該校也是高職，在實務課程及企業實習的重視，和對應社會需要等，和台灣學校有許多相同之處，希望兩岸多多透過交流、溝通與參訪，相互提升雙方的技職教育品質。

(中時 )