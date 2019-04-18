常常都在說女生總是有兩個胃，一個裝平日的食物，第二個胃是留給「甜點」的！當草莓寶盒、中分哥餅乾、紅茶奶酪、水果泡芙，超高顏質甜點讓人好心動！「一週的夢幻甜點店」將於4/18（四）- 4/24（三）快閃誠品生活南西，可以一次吃到5家超夯必收藏甜點！

八德路巷內打卡夯點初訪「中分哥」。（誠品提供）

諸如路巷內打卡夯點「初訪 True From」社群爆紅必拍的中分哥、隱藏在捷運軌道下的特色小店「Cup’O Story」招牌必吃的紅茶奶酪塔、超好拍華麗系甜點「BoKa」快閃限定五款新口味甜點、日式職人手作「Manabu學堂洋菓⼦」再進化的得獎神級甜點公爵夫人、韓國姐弟開的「舔舔手韓式馬卡龍」厚實Ｑ彈口感的馬卡龍顛覆妳的想像。

Cup’O Story_吃檸檬草的小羊。（誠品提供）

5家超夯必收藏甜點店限時7日快閃！給韌性生活的妳一個任性理由品嚐最華麗甜蜜的滋味，享受在誠品生活南西中的遊逛時光。此外，誠品生活南西也推出#風格甜點地圖，將南西商圈中的台、日、法、美等道地甜點店大匯集，一次滿足妳的甜點魂！

Cup’O Story Cup'o Tart（紅茶奶酪）。（誠品提供）

誠品生活南西替妳蒐集了＃風格甜點地圖，不僅有誠品生活南西2F「about KUAN」生活美學體驗的星級甜點、3F讓味蕾踏上雲端的「Flipper’s」奇蹟鬆餅，還有網路秒殺的超美味千層蛋糕實體店「時飴」及赤峰街扛壩子限量甜點店「果昂甜品Illumine'」的水果塔及蛋糕卷。

韓國姐弟開的馬卡龍專賣店「Meltingfinger」4月20日– 4月24日快閃誠品生活南西「一週的夢幻甜點店」。（誠品提供）

更不能忘記「Miss V Bakery」道地美式風味的鄉村湯種肉桂捲與喚醒兒時記憶的冰品專門店「貨室甜品」，貼心將南西商圈中的台、日、法、美等道地甜點店一次匯集，跟著＃風格甜點地圖吃遍南西商圈的各家甜點吧，這個女人節就要任性給妳味蕾最甜蜜的感受！

誠品生活南西「#風格甜點地圖」給妳的味蕾最甜蜜的感受。（誠品提供）

(中時電子報)