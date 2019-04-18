許姓算命師累積22張交通罰單、逾7萬元不繳納，桃園執行分署18日查封他珍藏的中型水晶洞。（蔡依珍翻攝）

許姓算命師累積22張交通罰單、逾7萬元不繳納，桃園執行分署18日查封他珍藏的中型水晶洞。（蔡依珍翻攝）

許姓算命師，因酒駕、超速等交通違規，累積22張罰單、逾7萬元罰鍰卻不繳納，桃園執行分署屢通知不到，18日前往許家，老翁稱收入不穩、只能分期繳，執行官發現他珍藏一個中型水晶洞，當場查封帶回保管，要求許翁提出可行的還款計畫，否則將拍賣還錢。

62歲的許姓男子，在桃園一處宮廟內幫人算命，2008年6月酒駕遭警察臨檢逮到，機車被查扣，還收到一張3萬7500元的罰單，多年來仍不知悔改，加上其他超速等交通違規，共累積22張罰單、罰金共7萬2200元，因拒不繳錢，機車遭警察機關賣掉仍不夠，交通事件裁決處也將罰鍰欠款案件移送法務部行政執行署桃園分署執行。

執行官屢屢通知許姓老翁到案未果，18日會同交通事件裁決處人員，到許姓老翁位於桃園區的住處，許姓老翁見狀吃了一驚，他解釋，當初在住處附近海產店和友人喝了一點小酒，騎車返家時遭警察臨檢，因酒精濃度不高、案子沒有送地檢署，警察說機車賣掉就沒事，完全沒想到還要另外繳罰單。

許姓老翁稱自己收入不固定，欠款只能分期繳納，執行官現場發現一座許翁珍藏的水晶洞，許翁說，觸摸或靠近水晶洞底座深處，就可以感應到能量，執行官見許翁珍藏，當場查封帶回保管，要求許翁提出具體還款計畫，否則將拍賣抵罰鍰。

法務部行政執行署桃園分署呼籲積欠酒駕罰鍰義務人應主動自行繳納，如逾期不繳納，將遭扣薪、扣存，甚至執行愛車及不動產，得不償失。桃園分署將持續與桃園市政府交通局及交通事件裁決處密切合作，鎖定積欠酒駕罰鍰不繳納的義務人，加強執行，以遏止酒駕歪風。

(中時 )