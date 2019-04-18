腦袋昏昏沉沉思考又緩慢，你可能覺得自己也出現了大家都在談的「腦霧」，其實腦霧就像電腦當機，重新開機或把硬碟重整就能繼續運行。除了充足睡眠、釋放壓力，廚房裡常見的食材也有意想不到的效果。

就像大腦起了濃霧，你的專注力、記憶力和思考理解力都一蹶不振，想要儲存腦本，別低估食物的威力，日常飲食就是好幫手。

多喝水

或許很多人都沒想到，對抗腦霧最簡單的方式就是多喝水。每日飲水量最好超過兩公升。營養學家麗絲．拉卡托斯（Lyssie Lakatos）表示，當人體處於缺水狀態，大腦細胞組織也會跟著缺水、萎縮，進而衝擊專注力、決策力以及短期記憶。

吃薑抗發炎

廚房必備的薑也是抗腦霧好手，抗發炎特性能促進新陳代謝，讓大腦得到關鍵的營養，好維持記憶。

吃魚攝取優質脂肪

知名功能醫學醫師馬克．海曼（Mark Hyman）認為脂肪其實對大腦非常好，事實上腦部60%都是脂肪，包括關鍵的omega-3脂肪酸。沙丁魚是麗絲．拉卡托斯最推薦的魚類，可適量加在沙拉或三明治中，假使不喜歡沙丁魚，鮭魚同樣是富含omega-3的高脂肪魚類。

藍莓增進記憶

近年醫界普遍認為「氧化壓力」和退化性疾病、慢性發炎脫不了關係，也會加速腦部老化，而藍莓富含抗氧化物，因此被認為可有效對抗失智、記憶力衰退等老化相關症狀。

咖啡因集中精神

咖啡因能刺激腦部中樞神經系統、提振精神，咖啡因中的抗氧化物還能對抗自由基傷害，維持腦部細胞健康。但是咖啡因過量（每日超過300毫克）反而會更難集中注意力，或是導致易怒、焦慮。因此假使不喝咖啡或為了避免攝取過量，以咖啡因較低的綠茶取代，也是不錯的選擇。

茶胺酸放鬆鎮定

包括紅茶、綠茶、烏龍茶都含有茶胺酸，可通過大腦血液屏障，幫助放鬆、鎮定，同時使精神集中，邏輯也更清晰。茶胺酸可透過服用營養品來補充，但其實天然食物中的茶胺酸，就有不錯效果。

蛋白質強化肌肉

馬克．海曼認為每餐必須攝取約30克的蛋白質來維持肌肉，因為一旦肌肉流失，將會加速老化，衝擊大腦運作。包括蛋、堅果、魚類都是馬克．海曼推薦蛋白質來源。

停止毒化大腦！ 哪些該少吃？

減少攝取糖、高果糖玉米糖漿、反式脂肪、食品添加物以及防腐劑，馬克．海曼認為這些物質都會打亂腦內生化反應。

馬克．海曼也提醒，如果腦霧狀況持續無法改善，很有可能腸道狀況不佳，或有自己都不知道食物過敏情況，可諮詢醫師，進行進一步檢查。

資料來源：mindbodygreen、The Good Guide

(中時電子報)