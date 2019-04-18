大陸商務部18日舉行例行新聞發佈會，在回答中美經貿磋商問題時，大陸商務部新聞發言人高峰介紹，最近以來中美經貿協定文本磋商不斷取得新的進展，但仍有不少工作尚待完成，雙方將繼續通過各種有效方式，保持密切的溝通。

高峰表示，目前中美雙方經貿團隊本著相互尊重、平等互利的原則，正在就包括實施機制在內的經貿協定文本進行認真談判，關於談判的具體情況，目前沒有更多的細節可以透露。

(旺報 )