陸商務部：中美經貿協定文本磋商不斷取得新的進展 22:082019/04/18 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部18日舉行例行新聞發佈會，在回答中美經貿磋商問題時，大陸商務部新聞發言人高峰介紹，最近以來中美經貿協定文本磋商不斷取得新的進展，但仍有不少工作尚待完成，雙方將繼續通過各種有效方式，保持密切的溝通。 高峰表示，目前中美雙方經貿團隊本著相互尊重、平等互利的原則，正在就包括實施機制在內的經貿協定文本進行認真談判，關於談判的具體情況，目前沒有更多的細節可以透露。 (旺報 ) #經貿 #中美 #文本 #磋商 #商務部 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美5G競賽 川普稱一定贏 04:092019/04/14 中美5G之爭 川普：美國必須勝利 04:092019/04/14 防操縱人民幣匯率 中美貿易協議 擬設懲罰機制 04:092019/04/14 穆努欽：中美談判接近尾聲 04:102019/04/15 《熱門族群》中美啟動5G爭霸，散熱股樂透 13:242019/04/15 川普別亂 貿易協議藏招…北京笑了 16:202019/04/15 中美貿易協定聚焦匯率操縱問題 16:222019/04/15 選總統大亂鬥 人渣文本加註語超爆笑 18:162019/04/16 俞建華再任陸商務部副部長、國際貿易談判副代表 13:332019/04/18 俞建華回鍋大陸商務部副部長 21:442019/04/18 兩岸熱門新聞 與F-35短兵相接 殲-20占優勢 - 日報 《時代》公布全球影響力百大 習近平任正非入榜 - 兩岸 國台辦主任劉結一會見親民黨主席宋楚瑜 - 兩岸 - 中時 陸網狂讚「太敢拍！」《與惡》豆瓣評分超宮鬥劇 - 兩岸 中國進出口銀行「一帶一路」貸款餘額已超兆元人民幣 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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