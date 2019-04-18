印尼17日舉行第四屆總統與國會大選，根據多家獨立民調機構在各投票所快速計票的結果，現任總統佐科威（Joko Widodo）以接近55％的得票率、約10個百分點的差距領先對手普拉博沃（Prabowo Subianto），挾堅實民意成功連任，佐科威已於4月17日晚間自行宣布勝選，正式選舉結果將於5月22日宣布。投信法人表示，本次大選結果應無太多爭議與變數，接下來政治不確定性降低，政策延續性確立，對中期股匯市有正面幫助。

野村印尼潛力基金經理人紀晶心表示，接下來兩大股市催化劑為新年消費動能以及央行降息，今年印尼政府增加許多補貼，民間可支配所得增加，6月回教新年假期消費動能暢旺，可望趨動消費族群表現。

另外，考量美國利率政策轉趨鴿派、印尼盾回穩等因素，預估下半年印尼央行將開始降息，寬鬆的流動性有利資金面，並將帶動股市評價面更上層樓，而美國貨幣政策的變化與大陸市場等因素，仍持續為影響印尼、甚至是東南亞市場波動的因素之一。

展望後市，紀晶心指出，佐科威於2014年起的第一任期間，不畏艱難、戮力削減補貼與推動基建，其改革的成果已漸現，今年包括爪哇橫貫公路、雅加達捷運等主要建設皆已開始運營，印尼國家基建發展正在起飛，因此預估佐科威在第二任期，可望持續貫徹推動基建與加速招商等政策。

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