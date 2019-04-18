2019新北國際佛誕文化節大玩科技梗，今年結合雲端科技以及腦波感測技術推出「滿願爆米花」以及「祈福宅急便」，吸引更多年輕人親近佛教文化，系列活動更包含淨灘、健行、植樹等，從4月21日到5月12日要讓市民一同歡度「東方耶誕」。

新北市府民政局18日舉行記者會，副市長謝政表示，佛教是世界三大宗教之一，也是台灣民眾重要的信仰，佛陀誕辰是全世界佛教信徒的重要慶祝活動，就像是西洋的聖誕日，同樣深具意義ㄝ新北市府結合新北市佛教會連續3年舉辦「國際佛誕文化節」，今年更提供限量免費的蔬食餐點，讓更多民眾體驗健康的蔬食飲食，瞭解佛陀的悲憫精神。

民政局表示，今年佛誕文化節透過電腦科技，推出「滿願爆米花」，民眾戴上偵測腦波的頭帶，裡面的電波芯片可以截取額頭上的腦電波，頭帶將會偵測代表平靜的阿爾法波，並透過數據分析將腦波轉化為禪定力，禪定力越高就可以推動機器爆出充滿祝福的爆米花；「祈福宅急便」則寫下自己的心願，透過雲端科技免紙本幫自己或親友祈福。

民政局長柯慶忠表示，今年佛誕節從21日起規劃一系列活動，包括淨海淨灘、親子健行、千僧托缽、浴佛法會、蔬食園遊會、慶佛誕Party及叩鐘祝禱等活動。佛誕當天全國各地參與叩鐘祈福的寺廟多達600間，更不分國界串連國外寺院齊叩鐘，將佛誕文化推向國際，融合國際宗教交流。

27日在土城有富青玉藏玉廣場舉辦的親子健行活動，健行路線全長約2公里，28日主活動浴佛大典現場，有漢傳、藏傳、南傳佛教等3個浴佛區，還有來自大陸、香港、美國、新加坡及馬來西亞等國外僧侶的千僧灑淨。

5月12日佛陀誕辰當天，將有全國600間寺廟敲鐘108響共同團結為全球台灣祈福，詳洽https：／／www.ca.ntpc.gov.tw／。

(中時 )