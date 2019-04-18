路霸竟還要垃圾車轉彎！彰化縣溪州鄉1名79歲陳姓老翁，長期在住家轉角路口堆放盆栽，因阻擋垃圾車進入，讓巷弄裡的住戶與清潔隊都很困擾，他甚至還要求垃圾車改道，雙方為此糾紛不斷，北斗警分局溪州分駐所現場實勘後確認陳占用路面屬路霸行為，隨即會同清潔隊強制將盆栽清除，終於還給路人乾淨的空間。

北斗警分局指出，陳姓的住家就在溪州鄉村市路一處巷弄的轉角處，因自認擁有住家門前道路的所有權，便在路口堆放成排的盆栽，結果造成清潔隊垃圾車無法轉彎進入巷弄收集垃圾。

垃圾車不得其門而入，不僅附近住家被迫要自己將垃圾帶到巷口，辛苦的清潔隊員也經常要揹「不盡責」的黑鍋，但屢屢向陳男反應，陳的態度卻是很強硬，甚至還以垃圾車會撞毀盆栽為由，要求垃圾車改道不得左轉。

雙方為此糾紛不斷，直到日前住戶及清潔隊受不了向警方報案求助，並經溪州分駐所員警現場勘查確認陳男確有占用道路情形，隨即會同溪州公所清潔隊強制將陳男占用到道路的盆栽全數清除「淨空」，當時，附近的住戶都稱讚「公權力終於伸張」。

(中時 )