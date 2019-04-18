(20:17更新)18日火腿作客歐力士的比賽，王柏融延續昨天的棒次，以第三棒、指定打擊先發出賽，雙方今天派出的先發投手表現都很出色，前三局沒有任何人敲出安打，直到第4局火腿突破歐力士先發投手山本由伸壓制，靠著大田泰示和王柏融接連安打率先得分。

雖然第1打席敲出滾地球遭刺殺，中斷連4打數敲安的紀錄，不過王柏融第2打席面對149公里的速球，打成反方向深遠安打，率先助火腿攻得本場首分。

火腿前10人次都無法從歐力士先發投手山本由伸手中敲安，賽前山本防禦率僅0.53，終於在4局上半，大田泰示敲出團隊第1支安打站上壘包後，王柏融第1球就出棒，打出左外野方向深遠二壘安打，面對149公里的速球掌握的很好，將一壘上的大田泰示護送回本壘，讓火腿以1比0暫時領先。

6局上半，一壘有人的情況下，王柏融面對切球雖然稍稍擠壓到，不過狀況火燙還是打成穿越二、三壘間的安打，打擊率上升至3成13。可惜下棒近藤健介的一壘方向滾地球，刺殺跑向二壘的王柏融，不過近藤還是成功站上壘包。接著中田翔及横尾俊建接連敲安，單局灌進3分，以4比0領先。

不過火腿在第7局出現危機，先是後援投手加藤貴之遭頓宮裕真打出左外野兩分全壘打，同時是他生涯首轟。火腿緊急更換浦野博司上場接替投球，再被歐力士代打的杉本裕太郎打出「背靠背」陽春炮，單局雙轟將比數追成4比3火腿領先。

王柏融8局上半第4打席遭到揮棒落空三振，最後火腿在第9局又有攻勢，接連安打再讓火腿攻得3分保險分，可惜輪到王柏融第5打席，第1球就出棒，擊成左外野方向高飛球遭接殺，停止火腿攻勢結束半局。今天王柏融單場5支2、1打點進帳，目前和中田翔以12分打點並列火腿打點王，打擊率3成04為火腿全隊最高。

最終火腿以7比3獲得比賽勝利，終結面對歐力士的2連敗，免於被橫掃的窘境。

(中時電子報)