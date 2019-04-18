郭台銘宣布將投入2020總統大選後，出現一種論調，認為郭台銘相較於原本國民黨可能參選總統的人選，光譜更偏中間，相對更會衝擊瓜分到柯文哲可能有的中間選票，或將降低柯文哲參選的意願。然而從最新民調、去年市長選舉與郭台銘的選擇方式看，柯文哲仍有一搏的機會，未必會放棄參選2020年總統。

首先，郭台銘已表態將投入國民黨內總統候選人初選，換句話說不會以無黨籍參選，而在國內有一定比例的民眾，基於統獨、藍綠考量，在縣市長、總統等層級較高的選舉中幾乎從來不願意投給國民黨的，但這些人卻也不見得一定投給民進黨的人選。

拿去年台北市長選舉來看，民進黨的姚文智只拿下24萬票，柯文哲拿下58萬票，國民黨的丁守中57萬票。但自從1994年以來，民進黨在台北市的總統或市長選舉，從未低於30萬票，1996年的總統大選民進黨彭明敏都還有33萬票，市長選舉2002年民進黨的李應元都還有48萬票，2006年謝長廷代表民進黨選市長有52萬票，2008年總統大選民進黨謝長廷慘敗，卻也在台北市拿下54萬票。2016年民進黨大順風時蔡英文在台北市更拿下68萬票，得票率首度破五成。

所以儘管從1998年陳水扁市長選舉落敗後到2014年柯文哲首度參選市長前，台北市一直被認為是國民黨的鐵票區，但民進黨在台北市原則上都是50萬票起票。而2018年姚文智卻才24萬票，表示在台北市有至少一半過往在市長與總統選舉都投民進黨的人，願意投給柯文哲，不管是欣賞柯文哲也好，或者因為姚文智民掉太低為了不讓國民黨當選而棄保也好，總之儘管柯文哲在當選市長後「兩岸一家親」、「命運共同體」等言論傷透獨派與綠營的心，但他仍是許多偏綠民眾可以投得下去的人選。而這些選票，顯然不太可能投給披國民黨籍參選的人，儘管是郭台銘。

而且從民調來看，世新大學今日(4月18日)公布的民調顯示，如果藍綠一對一，郭台銘對上蔡英文，兩人支持度分為50.2％和27.1％，郭台銘若對上賴清德，兩人支持度分為42.6％和33.6％。

但一旦柯文哲參選變成三方對決時，郭台銘、柯文哲、蔡英文的支持度分為35.6％、25.2％和20.2％，如果民進黨提名賴清德，郭台銘、柯文哲與賴清德的支持度分為32.1％、25.8％和23.0％。儘管郭台銘仍保持領先，但柯文哲參選後，同時瓜分了藍綠兩大黨的支持度，且超車民進黨躍升第二名，導致郭台銘的領先優勢明顯減小。

誠如媒體報導指出，柯文哲本人也認為自己的支持度至少要領先民進黨候選人5個百分點，並且不能落後國民黨候選人超過5個百分點，這樣的話一旦參選才能讓綠營選民願意像台北市長選舉時一樣，再度棄保民進黨人選轉投柯文哲，以免國民黨當選。

目前看來，柯文哲領先民進黨人選的民調有限，相較郭台銘的落後幅度也尚須追趕，但不是不可追趕的差距，去年台北市長選舉丁守中民調一路落後柯文哲，甚至到9月、10月初時都還落後到十個百分點，最後11月底投票只小輸0.25個百分點。況且如今柯文哲至少還是維持在第二名領先著民進黨，所以除非柯文哲民調支持度已落居老三，否則國民黨不能樂觀的以為郭台銘出馬，就必然會讓柯文哲放棄參選2020年總統大位。

(中時 )