花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，網路流傳一張「松仁路馬路裂開」照片，一度有民眾指造成台北市松仁路面裂開，北市工務局回應，松仁路面的黑色線條是採用路面修繕維護所用的新材料修補工法，該處路面修補是使用「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」，並無龜裂情勢。（張鎧乙攝）

花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，網路流傳一張「松仁路馬路裂開」照片，一度有民眾指造成台北市松仁路面裂開，北市工務局回應，松仁路面的黑色線條是採用路面修繕維護所用的新材料修補工法，該處路面修補是使用「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」，並無龜裂情勢。（張鎧乙攝）

北市工務局回應，松仁路面的黑色線條是採用路面修繕維護所用的新材料修補工法。（張鎧乙攝）

花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，網路流傳一張「松仁路馬路裂開」照片，一度有民眾指造成台北市松仁路面裂開，北市工務局回應，松仁路面的黑色線條是採用路面修繕維護所用的新材料修補工法，該處路面修補是使用「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」，並無龜裂情勢。

(中時 )