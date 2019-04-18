網路流傳「松仁路馬路裂開」照片 北市工務局回應了 18:312019/04/18 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，網路流傳一張「松仁路馬路裂開」照片，一度有民眾指造成台北市松仁路面裂開，北市工務局回應，松仁路面的黑色線條是採用路面修繕維護所用的新材料修補工法，該處路面修補是使用「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」，並無龜裂情勢。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，網路流傳一張「松仁路馬路裂開」照片，一度有民眾指造成台北市松仁路面裂開，北市工務局回應，松仁路面的黑色線條是採用路面修繕維護所用的新材料修補工法，該處路面修補是使用「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」，並無龜裂情勢。（張鎧乙攝） 花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，網路流傳一張「松仁路馬路裂開」照片，一度有民眾指造成台北市松仁路面裂開，北市工務局回應，松仁路面的黑色線條是採用路面修繕維護所用的新材料修補工法，該處路面修補是使用「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」，並無龜裂情勢。（張鎧乙攝） 北市工務局回應，松仁路面的黑色線條是採用路面修繕維護所用的新材料修補工法。（張鎧乙攝） 花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，網路流傳一張「松仁路馬路裂開」照片，一度有民眾指造成台北市松仁路面裂開，北市工務局回應，松仁路面的黑色線條是採用路面修繕維護所用的新材料修補工法，該處路面修補是使用「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」，並無龜裂情勢。 (中時 ) #松仁路 #工務局 #工法 也許您會感興趣 推薦閱讀 財神聖誕 武德宮600萬打造金冠 04:102019/04/17 OXO智慧磨豆機 極致研磨工法 04:092019/04/18 生活熱門新聞 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 - 生活 沒空崩潰 強震下好市多這一幕讓人驚呆了 - 生活 張忠謀養生5絕招 醫師讚：120分 - 生活 歷史重演！33年前花蓮強震 台北這棟大樓也傾斜 - 生活 369重陽敬老禮金調整 彰縣議會破天荒開議3讀過關 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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