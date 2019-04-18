犯罪被害人保護協會士林分會為提升對犯罪被害人的保護，例如酒駕事故被害人、被害人家屬以及其他犯罪等案件被害人保護，提供「有溫度的服務」，士林地檢署邀集北市警察局、新北市警察局以及轄內各分局保護官等網路成員，今召開「108年第1次犯罪被害人保護業務聯繫會議」。

士林地檢署主任檢察官柯怡如表示，犯保士林分會自2016年推行犯罪被害事件LINE群組通報雙流程，先由警方分享個案處理經驗，希望能全方位提供被害人及家屬協助，從第一個接觸的專業人員起就能獲得充分的資訊，並達到「資訊銜接不漏網」及「資源提供不中斷」的目的。

會中以「加強犯罪被害人保護方案」中所揭示「保護與訴訟權益資訊」、「即時協助」、「訴訟陪同、協助」等要點，由與會成員討論應如何結合現制，以期精進網絡運作。會中決議本轄犯罪事件處理原則及執行模式，並新增定期召開會議、新建「保護業務溝通連繫平台」，除原有事件通報外，以平台定時分享經驗及相關法令宣達，達成經驗傳承，並能定期檢視制度缺失精進網絡運作。

犯保士林分會強調，建構以被害人及家屬為中心開展之保護網，先一步為被害人及家屬思考所需，即時提供完整資訊，連結所需資源，提供有溫度服務，使被害人及家屬在面對突發事件時，不再感到孤單，因為犯保協會將一路相伴。

(中時 )