來台定居10多年的日籍婦人中林女士與友上望高寮看夜景，無奈朋友遲遲不出現，天色越來越晚，要打電話手機卻沒電，慌亂之際，台中市警局第四分局春社所員警上山巡邏，便將她載下山來，並代叫計程車，送其回家，婦人如釋重負，說終於得救了。

日籍45歲的婦人中林女士，因為聽聞望高寮夜景很美，日前與友人相約到望高寮看夜景，自己先搭計程車上山，但等了很久朋友也還沒來，正打算打電話時，手機卻沒電了，因而無法連繫朋友和丈夫，而望高寮人煙稀少，也招不到計程車，頓時不知所措。

春社所員警巡佐陳文益與警員張春義、邱語涵，16日凌晨1時許，例行巡邏經望高寮夜景公園時，發現婦人獨自一人坐在廁所旁，上前關心，婦人看到員警出現，直說「終於獲救了！」員警將她載下山，並代叫計程車。婦人表示，來台定居已十多年，略懂中文，感謝員警熱心的協助，表示若不是剛好遇到警察，自己恐怕要露宿野外了，真的很感謝警察的幫忙。

春社派出所長董力勳呼籲，望高寮地處偏遠，民眾晚間前往，建議結伴同行，注意自身安全。山區道路狹窄蜿蜒，請注意行車速度，才能快樂出門，平安回家。

(中時 )