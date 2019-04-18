往來台南將軍與澎湖龍門的藍色公路航線，趕在去年澎湖花火節的旅遊季期間正式開航，卻因為業者財務出狀況而黯然停駛，相當可惜，今年有澎湖旅行業者看好商機，找上雲嘉南濱海國家風景區管理處尋求協助，希望能增闢台南將軍前往澎湖南方4島及七美、望安等地航線，也結合雲嘉南沿海景點推出海陸遊程，並趁著旺季開航，增加更多旅遊選擇。

將軍漁港原先定位為遠洋漁業基地，是原縣區最大的漁港，但漁業資源日益匱乏，由於腹地廣大，交通便利性也不錯，目前正逐漸朝觀光休閒漁港轉型，希望能帶動沿海觀光，漁港魚貨直銷中心現在由新業者進駐，市府也向中央爭取經費，在水域內設置觀景平台，預計4月底完工。

由於將軍到離島澎湖的距離不遠，前年開始就率先開啟前往澎湖南方4島的交通船，去年也增加到澎湖本島龍門漁港的觀光航線，由於將軍漁港停車及交通便利，一度頗被看好，可惜因業者公司營運問題停駛，僅剩原先南方4島的定期航班。

澎湖花火節本周正式展開，離島旅遊季到來，有澎湖旅遊業者看好將軍地理位置，日前找上雲管處處長徐振能，希望增開通往七美、望安及南方4島的船班，結合雲嘉南沿海地區景點，搭配澎湖豐富的海洋及自然資源，開拓新遊程。

台南市漁港及近海管理所表示，旅遊業者的意願相當高，增開路線有助推展觀光，地方也樂觀其成，且因之前已經有開航前例，若業者依法提出申請，經核准通過後就能正式啟航，期望能為沿海觀光注入活水。

(中時 )