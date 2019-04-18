「AIP數位家電」惡性倒閉，負責人捲款上億元。（翻攝Google地圖）

近500位受害者自組自救會，要揪出惡性倒閉的夫妻檔。（柯宗緯翻攝）

「AIP數位家電」在高雄、屏東、台南有4家實體店面，業者以低於市價行情兜售，並在網路發起團購、店面促銷等活動吸引消費者買單。未料，昨（18）日驚傳黃姓負責人夫妻檔惡性倒閉跑路，捲款上億元，近500名受害者索討無門，自組LINE群組自救會，希望揪出「翻版貴婦奈奈」。

高雄市電器商業同業公會理事長蔡志亮指出，該業者非公會會員，也不認識負責人背景，僅知該業者剛開店沒幾年，以低於市價行情，約莫9折低價兜售，吸引消費者上門，而據悉此次多為品牌廠商受害，這兩天許多上游業者被倒，卻找不到黃姓負責人。

王姓民眾在臉書寫道，「AIP數位家電」黃姓負責人在前年年底說要創一個公會投資，她加入投資行列，未料情況頻頻，門市營運周轉不靈，黃男還欺騙「公會的本金還在，再加油再撐一點到了6月就可以解套」，未料竟然落跑真是晴天霹靂，一個創業的年輕人居然可以不顧大家的生死，利用他人對他的信任，借錢、周轉、投資等，真的很令人心痛。

王姓受害者受訪指出，4月初到台南門市消費6000多元，添購一台洗衣機，已經繳清貨款，未料昨晚獲悉業者惡意倒閉，連忙跑到店面，以大門深鎖，現場聚集2、30位受害者，大家串連組群組自救。據群組中，有人自爆被倒3600萬元，簡直欲哭無淚。

「AIP數位家電」驚爆惡性倒閉，負責人捲款上億元落跑，台南門市也大門深鎖。（讀者提供）

惡性倒閉訊息曝光後，AIP臉書粉絲團已關閉，受害者肉搜出黃姓負責人夫妻檔個人臉書帳號，被網友瘋狂洗版，怒嗆不要臉、計畫性倒閉，簡直是貴婦奈奈翻版。

AIP官網仍正常可瀏覽，上頭寫道成立於2014年，以經銷國內外各大知名家電品牌、家電配置規畫等多元服務，成為銷售通路品牌。2017年6月在三民區首開實體門市，後來接連在高雄開2店、屏東及台南也都有店面。

(中時 )