為取得更多「2020台灣設計展」與「2021台灣燈會」的設計內容與靈感，新竹市長林智堅18日率團觀摩台中花博后里森林園區荷蘭國家館，該館館內設備都能重複使用，實踐循環經濟理念，市府將帶回竹市參考融入活動之內。

林智堅表示，荷蘭館善用已拆除但還能重複使用的建材，將其活化成為新建築的一部份，部分硬體設備以租代買，求達到損耗最少方式友善環境不浪費，花博展期結束後，將可以使荷蘭館造成的營建廢棄物減到最低，這種理念值得政府與企業共同努力推廣。

林智堅指出，今年3月至荷蘭參訪時，特別前往位於史基浦機場旁的循環經濟園區PARK20│20參觀，園區內採取實踐資源循環、綠色健康及使用者需求的設計，並運用材料銀行的商業模式，展現不同於台灣常見的建築風格，令他印象深刻，更讓他思考，產品從搖籃階段就要考慮循環與永續，以求減少廢棄物的產生，這是政府部門可以推動的理念。

此次看見花博荷蘭館建築，讓循環建築的理想模型展現在台灣人面前，他也希望在新竹市舉辦的2020台灣設計展與2021台灣燈會可以將循環與永續理念融入其中，創造大型展覽新典範。

市府指出，花博荷蘭館是荷蘭辦事處集結台灣、荷蘭的材料供應商、建築師、銀行、中央政府、地方政府、研究機構，一起合作搭建，場館內除了租借節能的氣動梭電梯、沒有焊接的鋼材組合，而是以木榫取代釘子，同時也以魚菜共生池、可食地景、遮陽爬藤網等植栽，展現荷蘭農業大國針對循環經濟發展的新趨勢。

(中時 )