新生代女星也是《愛情白皮書》女主角的王淨，近日被直擊拍到疑似交往男星王柏傑，兩人進展到見對方父母，甚至傳出有重疊先前愛得轟轟烈烈的《鬥魚》林柏叡，本報獨家收到讀者爆料，早在日前還沒宣布與林柏叡分手時，雙王就單獨親密看電影。

《中時電子報》獨家收到民眾去看電影捕捉到王淨與王柏傑約會畫面，據傳兩人互動親密不掩飾，讓當時知道王淨非單身的民眾相當驚訝。

《中時電子報》獨家收到讀者提供照片，指出王淨在非單身時，就與王柏傑親密約會單獨看電影。（圖／讀者提供）

21歲的女星王淨星途順遂，剛出道就演在電影《痴情男子漢》演女主角，隨後又因演出《鬥魚》與男主角林柏叡愛得火熱大開知名度，兩人交往一年，但卻在近日主動表示自己已經和林柏叡「和平分手」。

但卻被爆出和正在熱播的電視劇《愛情白皮書》對戲的男主角張庭瑚曖昧，惹到林柏叡打電話給對方，種下分手原因。而她年初下嘉義拍攝三立年度大戲《用九柑仔店》又搭上一起客串的男星王柏傑，隨後疑似重疊林柏叡導致情逝分手，被質疑劈腿更被冠上「拍一部就愛一個」的封號。

王淨周旋兩男，日前突宣布分手林柏叡（左），隨後便被拍到與王柏傑（右）親密互動。（圖／翻攝自林柏叡、王柏傑臉書）

對此，三方經紀人皆做出回應。王淨經紀人表示，目前王淨單身，只是好朋友；王柏傑經紀人則表示，沒有過問藝人隱私；林柏叡經紀人則回應，王淨已經與我們毫無關係。

(中時電子報)