花蓮縣秀林鄉今(18)日13時01分發生芮氏規模6.1地震，當地最大震度7級，新北市最大震度也達5級(五分山)，新北市災害應變中心立即三級開設並進行全市災情查通報，市長侯友宜及副市長先後至災害應變中心瞭解各區災情狀況。

新北消防指出，地震發生時，新北市災害應變中心立即通知市府消防局各地區消防分隊至轄區內巡察災情，通知29個區公所透過鄰里系統主動掌握各地區災情狀況；另聯繫核能一、二廠巡檢廠區機組並回報機組安全；主動聯繫中央災害應變中心是否需本市支援救災人力機具。

強震過後，新北市立即組織特搜隊、救難犬待命。（吳家詮翻攝）

本府消防局特種搜救大隊於14時15分完成第1梯次33名搜救人員、8輛救災車輛及5隻搜救犬動員集結待命，隨時可以前往支援救災。截至15時止，統計本市災害應變中心各地災情受理接獲14區20件案件，已結18件(電梯受困7件、輕傷救護5件、電線走火1件、瓦斯漏氣2件、神壇起火1件、新店電線掉落1件、三重外牆磁磚脫落1件)，未結案2件(中和電力停電1件、永和外牆龜裂)，EOC將持續追蹤本市相關災情。

侯友宜提醒市民，地震發生時不要驚慌，遵守「趴下、掩護及穩住」等口訣，同時不要搭乘電梯，以避免受困發生危險。地震過後應隨時注意路況資訊，且山區道路易發生坍方落石，宜避免行駛山區道路。新北市政府各級防救災人員將持續監控地震動態，加強所有防救災工作，以降低災害損失，若有需要救援(護)需求請撥打119、110或1999尋求協助。

（吳家詮翻攝）

(中時電子報)