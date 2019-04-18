台中市屯區藝文中心18日舉行「水色韶光–曾培育水彩創作個展」，展出水彩畫家曾培育近兩年作品，共61件精采畫作，包括最新的泰國水上市集系列題材，以水文與人文交織的景域，探索自然與人文磨合的畫意，即日至5月5日，熱情邀約各界人士前往參觀。

畢業於國立臺灣師範大學美術系，美國紐約Pratt藝術與設計學院傳達設計研究所，曾服務於朝陽科技大學視覺傳達設計系；水彩畫家曾培育曾擔任朝陽科大視傳系主任，現任設計學院辦公室主任，學經歷豐富。

曾培育投入繪畫與視覺設計教學，以及設計文化學術研究20年，在教學與研究的過程中，時時辯證傳達設計、繪畫、創作3者的共生與衝突；思考如何從文學、文化符碼角度，深化繪畫本身的傳達意涵，並在觀賞者與創作者之間，搭起一座敘事的橋樑。

曾培育表示，展出主題為泰國湄南河水上市集系列，首次公開發表的最新畫作，從湄南河早晨的幽靜，午間熙攘繁忙的船舶市集，黃昏華燈初上的河面，到河道水巷內的民居生活；詮釋不同時間的河面光影與人文活動，在水文與人文交織的景域，探索自然與人文磨合的畫意。

除湄南河系列之外，展出內容還包含其他3大系列作品，有日本與大陸的古城老街系列、臺灣小鎮城鄉系列，以及台灣山林湖海系列等，題材景觀相當多元豐富。

(中時 )