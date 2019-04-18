土地公神像無辜遭到懷發財夢不遇的男子破壞，頭部遭鐵鎚重擊。（莊旻靜翻攝）

新竹縣44歲的戴姓男子，因正逢生日，懷抱著發財夢，4月初前往工作的工地附近土地公廟拜拜，期望能一舉中威力彩頭彩。未料發財夢遲未實現，他滿腔怒火都投射到土地公身上，接連多天帶鐵鎚狂打土地公，被民眾發現後報案，警方鍥而不捨追查，終於破案。

戴姓男子以做工維生，因自嘆行業不好賺，每次以1至200元不等金額購買威力彩，也為發財圓一個夢。他4月初生日時，聽聞工地附近的土地公廟十分靈驗，因此前往祈求，希望神明替他圓夢，還為此觀察香灰，看是否有神明指示，未料始終未中獎。

威力彩屢次未中的戴男，認為土地公並未幫上門，將憤恨全部投射到土地公身上，趁著工作空檔，他手持鐵鎚入廟重擊神像，連一旁的的觀音神像、敬神杯連帶遭殃，他邊攻擊神像時還暗念「沒用啦」，似乎指責神明未給予助力。

而在地里長發現神像嚴重毀損，立即報案求助，不過因土地公廟未裝設監視器，為了加速破案，二重派出所長傅紹奕還自費購買監視器，期望能捕捉破壞神像者的身影，果不其然，拍到再度洩恨的戴男。

警方根據監視器畫面，循線追查到戴男，戴男面對警方詢問，還言行輕佻，未料就在戴男矢口否認對損毀神像之時，他手中的可樂居然突然「發爐」，冒泡狂噴，警方出示監視器畫面，戴男也不得不認栽，全案依毀損罪嫌函送新竹地檢署法辦。

(中時 )