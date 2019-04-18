台灣第10屆立委選舉明年開戰，台南市6個立委選區中，民進黨已快確定提名人，國民黨卻遲遲未公布立委初選登記日，國民黨台南市黨部18日率先公布第4選區（永康、新市、新化）黨內初選的登記提名時間為4月22日至24日，永康區國民黨籍議員林燕祝已表態領表登記參選。

國民黨台南市黨部這波登記提名日期，只公布第4選區，其他5個選區尚未公布時間，國民黨內部評估，台南市6個立委選區中，以新增的第4選區屬性讓國民黨最有機會一搏，其他區域因為深綠立委經營已久，都屬艱困區域，因此要率先確定第4選區的初選名單。

國民黨第4選區人選其實呼之欲出，檯面上以林燕祝呼聲最高，她在去年9合1選舉中，拿下第7選區議員最高票，18日登記提名日期一出，她立刻表態參選，未來對上的是參加民進黨初選的林宜瑾、李俊毅與蔡旺詮其中1人。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，黨內有很多優秀同志，登記提名日期一到，歡迎每位符合資格的同志角逐。林燕祝表示，民進黨立委長期在台南耕耘已久，國民黨派誰對抗都是一場硬仗，第四選區市是新增選區，國民黨較有一搏機會，她的參選可帶動其他選區的國民黨優秀人才跟進，在明年與民進黨決戰。

(中時 )