嘉義市政府、嘉義林鐵文資處結合飯店觀光業者，推出多重好康。（廖素慧攝）

交通部觀光局春遊補助專案，嘉義市獲約2400萬補助，飯店房間每間折500元，名額有限，先搶先贏，市府及阿里山林鐵文資處聯手搶客大作戰，免費搭市區段的檜木車廂阿里山小火車，住宿發票及消費滿額可抽百萬汽車。

市長黃敏惠說，嘉義市有58家旅館業者參加春遊專案，在嘉義市住一晚，免費搭小火車，還有機會開走百萬名車，春遊嘉義市，好吃、好住，更好玩。

阿里山林鐵文資處長黃妙修說，阿里山森林鐵路的起點在嘉義市，昔日最繁榮的路段在嘉義市至北門間的「文化新絲路」，短短8分鐘車程，蘊藏阿里山森鐵在嘉義市的百年風華，森林之歌、北門驛、沉睡森林以及檜意森活村，都是熱門的打卡景點。

市府觀新處表示，春遊嘉義市，將加碼開出520列愛情主題列車，此外，住宿發票1張及市區消費滿額證明，可以參加摸彩，最大獎是百萬汽車1台、五星級耐斯王子大飯店總統套房住宿券2張。

觀光行政科表示，去年冬遊補助方案，嘉義市旅宿住房率比同期增加2、3成，今年春遊補助方案，以各縣市旅宿房間數作為補助標準，每房折抵500元，嘉義市約有5050個房間，獲得約2400萬補助，自由行約1600萬、團客約800萬，額度用完截止。

嘉楠風華飯店副理曾玟恩說，去年冬遊補助方案提高平日住房率約2成，今年春遊補助額度有限，飯店加碼送空中酒吧、親子館優惠券吸客。

(中時 )